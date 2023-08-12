根據台灣營養基金會調查，全台約有525萬人有便秘困擾，營養師廖欣儀表示，想要排得順暢，她試過「最好的方式」就是運動，例如瑜珈、腹部按摩或伸展後，動一動腹部肌肉動、再喝杯水促進蠕動，就會產生便意了。

廖欣儀在其臉書粉專表示，民眾若使用上述方式後仍無便意，可能是飲食中的纖維質不夠，可回想前一天吃的蔬菜、水果是否足夠。想增加纖維質攝取，除了每天攝取蔬果外，把主食類的白米飯換成雜糧類如地瓜、玉米或雜糧飯，礦物質與營養加倍，還可獲得纖維。

此外，廖欣儀也提醒，每日水分應至少攝取體重30倍的CC數，例如60公斤者要喝上1800c.c.。目前正處炎夏容易流汗，因此每天可多補充300～500c.c.的水，才能避免水分不足引發便秘。

想讓排便順暢不卡關，她分享5方法：

1. 每天吃2份水果、3份蔬菜

2. 主食吃糙米或雜糧飯，以增加纖維

3. 每日堅果種子1茶匙

4. 補充足夠水分

5. 維持規律運動習慣