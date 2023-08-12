「金馬影帝」梁朝偉與劉嘉玲結婚15年，兩人雖然膝下無子，但恩愛的婚姻生活羨煞旁人，堪演藝圈的銀色夫妻，不過梁朝偉近日卻被爆出和一名25歲女歌手外出逛街，甚至被暗指兩人有不尋常關係，引起網友熱議。

根據港媒《東網》報導，梁朝偉近來傳出與小36歲的大陸女星程瀟互動曖昧，兩人不僅去年疑似被拍到一同逛街的畫面，更誇張的是，消息指出梁朝偉被爆料在日本為程瀟添購房產，程瀟則是為他產下孩子，不過雙方皆未對此傳言作出澄清，因此尚不知真偽。

程瀟7年前以女團「宇宙少女」身分在韓國出道，2018年便將演藝重心移至大陸，不僅演出多部偶像劇，也上過不少綜藝節目，皆獲得不俗成績，人氣也是直線上升，而她和同家唱片公司的男星王一博，曾傳出緋聞鬧得沸沸揚揚，如今又因為傳出與梁朝偉曖昧，再次躍上媒體版面，引發網友正反兩極的評論。

梁朝偉先前受訪時表示因為有社交恐懼症，只要不想說話時，就會獨自跑到日本旅行或滑雪，不過此番話卻被部分媒體解讀為「劉嘉玲、梁朝偉分居」，甚至質疑這種婚姻模式，對一般人而言無法理解，雖然梁朝偉、劉嘉玲並未對此事作出回應，但事後卻不少人捕捉到合體看展，甚至是連袂出席頒獎典禮的畫面，直接用行動破除傳聞。