台股績優生光學鏡頭廠大立光電股份有限公司，11日遭台中檢調單位搜索，帶回研發部門黃姓總處長、陳姓副處長、黃姓課長等3人偵訊。據悉，大立光因軟體授權爭議遭檢舉因此被搜索。檢方11日偵訊3人依涉嫌違法重製、以侵害電腦程式著作財產權之重製物作為營業之使用者罪等罪嫌重大，分別諭知被告黃姓總處長100萬元、陳姓副處長60萬元、黃姓課長20萬，並均限制出境出海。

台中地檢署表示，接獲民眾檢舉，檢察官立案偵辦違反著作權法案件，於11日指揮調查局中部地區機動站，持法院核發搜索票至大立光公司調查及搜索，並約詢大立光研發部門黃姓總處長、陳姓副處長、黃姓課長等3人，進行夜間偵訊。

屬蘋果光學元件供應鏈之一的大立光，是全球智慧型手機鏡頭之王，一直都是台灣最高價的股王，對於檢調昨日的搜索法辦行動，大立光昨也立刻發出重訊，表示檢調單位11日至大立光進行調查和搜索，該公司全力配合檢調單位調查，對公司財務業務無重大影響。