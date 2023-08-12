大陸《環球時報》12日引述路透報導，知情人士稱，倫敦地方議會拒絕提供中國駐英國大使館新建計畫許可證明，中方未在當地時間10日最後期限前提出申訴，意味中國已暫停在倫敦新建大使館計畫。英國廣播公司（BBC）此前報導，中國外交部發言人稱，中國駐英國大使館新館規畫得到英方（中央）批准，並且遵守當地建築規畫相關法律法規。此次新建大使館計畫遭阻撓，可能會加劇兩國緊張。大陸學者認為，英首相蘇納克調整對中關係和政策的餘地相對有限，只有英方拿出誠意，中英關係才能真正回歸正軌。

《環時》報導，北京外國語大學國際關係學院教授王朔指出，近年來一些西方媒體和政客「妖魔化」中國，已在一定程度在當地形成對華不友善的氛圍，這種氛圍會因此類事件而不斷增加，是很不好的趨勢。王朔認為，如今首相蘇納克一方面受到盟友美國和國內對華強硬派壓力，另一方面又面臨英國商界保持與中國交往的呼聲，在兩種力量的作用下，他本人調整對華關係和政策的餘地比較有限。

上海外國語大學上海全球治理與區域國別研究院英國研究中心智庫研究員李冠傑說：「只有英方拿出誠意，中英關係才能真正回歸正軌。」

據報導，中國政府在2018年買下原英國皇家造幣廠地塊，計畫將部分重建後作為中國駐英國使館新址。此地毗鄰倫敦塔和泰晤士河，占地約6.5萬平方米，面積是中國駐美國大使館將近兩倍，如果落成，將是中國在歐洲最大的使館。目前中國駐英國大使館位於倫敦波特蘭大街49號，但包括簽證、教育、科技等多個辦事部門在倫敦別的地方，行使職能的時候多有不便。

知情人士向路透透露，中國正在尋求英國政府的承諾，即如果中國重新提交規畫申請，英國（中央）政府要予以干預。報導評論說，在英中兩國希望修復關係之際，中國大使館新建計畫受阻可能會加劇外交緊張。

BBC此前報導稱，去年12月，中國大使館新址所在區域的地方議會以安全和居民隱私為由，拒絕向該計畫提供許可證明。但與此同時，該地方議會也有報告說，該項目能為當地提供新的就業機會。