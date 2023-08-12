一名女網友分享，和老公結婚多年，兩人育有一個孩子，婚後她仍有工作，因此白天要上班，晚上要做家事、顧小孩，其實真的很累，但老公又要求每周至少一定要愛愛3次，如果沒有達標就會暴怒、找她麻煩，讓她為此感到心力交瘁，引起網友討論，不少人看傻直呼，每個人都有身體自主權，你不想做的話，老公也不能強迫。

一名女網友在臉書社團《靠北婚姻-社團討論區》上分享，婚後生了一個兒子，但她沒有因此就變成家庭主婦，而是繼續工作，因此每天白天她要出門上班，下班回家以後要煮飯、做家事和顧小孩，而老公強硬要求每周一定要做愛3次，讓她很崩潰。

女網友表示，每周她至少會和老公愛愛2次，但老公很堅持每周至少要3次，如果沒有達標，老公就會暴怒，然後開始找麻煩，讓她心理壓力超大。

貼文引起網友討論，「妳有身體自主權，若妳不願意做、他硬上，妳能告他性侵。不是夫妻間就可以規定次數，不然妳規定他做的時間，每次都要1小時以上才要做，換妳弄他」、「早上出門上班前，妳要求他1次，下班回來再1次，睡覺前再1次，連續1個月都這樣要求，我保證以後他看到妳就像看到鬼」、「夫妻是雙向的，他可以規定，妳也列幾條丟過去給他，沒做到就『結屎臉』給他看」。

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