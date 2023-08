昔日異國夫妻檔黃嘉千和夏克立去年爆出婚變,近來兩人常透過律師隔空互鬥,昨(11日)晚間,夏克立突然停手,在個人臉書公開發文表示:「曾經我們是夫妻」,呼籲外界不要用任何方式、包括言語攻擊黃嘉千,感謝所有關注他們的朋友,許多網友見此發文打氣。

夏克立昨曬出全家照片,表示和黃嘉千畢竟是夫妻一場,希望外界別再攻擊對方,引來網友回應:「夏克立好有風度,這種風度是台灣現在很欠缺的」、「回到初相見時的溫暖,回到主愛的懷抱裡,神保祐你全家」、「夏克立辛苦了,你是好男人」、「不管如何,我知道互相被誤解,互信已經不知道在哪裡,最後就交給加拿大的判決」,而夏克立解釋:「 It’s no longer up to Canada to judge.」。

夏克立日前透過律師表示,關於女方指控他家暴一案,在加拿大法院已經確認「罪名不成立」,黃嘉千律師則表示:「因此目前程序尚欠缺公共利益,方暫停原訂今年八月的庭期」,本月4日,夏克立律師再發聲明表示此案刑事案部分皆已終結,所有的起訴皆已撤除,並非暫時延期。

至於黃嘉千友人認為夏克立在賣慘,明明名下有房產,夏克立澄清因為帳戶被凍結、一段時間沒工作,目前只能向銀行借錢還房貸,他本來想賣掉房子換現金,然而因為需要黃嘉千同意簽名,告知對方後被拒絕,導致目前空有房產,沒錢付律師費。