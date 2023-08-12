昔日異國夫妻檔黃嘉千和夏克立去年爆出婚變，近來兩人常透過律師隔空互鬥，昨(11日)晚間，夏克立突然停手，在個人臉書公開發文表示：「曾經我們是夫妻」，呼籲外界不要用任何方式、包括言語攻擊黃嘉千，感謝所有關注他們的朋友，許多網友見此發文打氣。

夏克立昨曬出全家照片，表示和黃嘉千畢竟是夫妻一場，希望外界別再攻擊對方，引來網友回應：「夏克立好有風度，這種風度是台灣現在很欠缺的」、「回到初相見時的溫暖，回到主愛的懷抱裡，神保祐你全家」、「夏克立辛苦了，你是好男人」、「不管如何，我知道互相被誤解，互信已經不知道在哪裡，最後就交給加拿大的判決」，而夏克立解釋：「 It’s no longer up to Canada to judge.」。

夏克立日前透過律師表示，關於女方指控他家暴一案，在加拿大法院已經確認「罪名不成立」，黃嘉千律師則表示：「因此目前程序尚欠缺公共利益，方暫停原訂今年八月的庭期」，本月4日，夏克立律師再發聲明表示此案刑事案部分皆已終結，所有的起訴皆已撤除，並非暫時延期。

至於黃嘉千友人認為夏克立在賣慘，明明名下有房產，夏克立澄清因為帳戶被凍結、一段時間沒工作，目前只能向銀行借錢還房貸，他本來想賣掉房子換現金，然而因為需要黃嘉千同意簽名，告知對方後被拒絕，導致目前空有房產，沒錢付律師費。