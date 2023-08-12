據美國之音報導，紐西蘭安全情報局當地時間11日發佈安全威脅的年度報告，指控中國在紐西蘭從事間諜活動和外國干涉。據法新社報導，紐西蘭安全情報局首次將安全威脅報告公諸於世，並且罕見指控中國的行徑，在過去並不常見。這表明紐西蘭願意冒著激怒這個最大貿易夥伴的風險發聲。

報導稱，紐西蘭與美國、加拿大、英國和澳洲同為「五眼情報共享聯盟」的成員，然而威靈頓過去曾因對中國採取較為溫和的立場備受批評。不過，紐西蘭近來多次對中國威脅發出警告，上周公佈的國家安全戰略報告便點名中國對現有國際規則和規範構成威脅，並且越來越有能力將軍事力量投射到更廣泛的印太地區。

另據路透社報導，紐西蘭稱已知悉中國在其境內和太平洋區域的情報活動，這對紐西蘭來說是非常複雜的情報隱憂。紐西蘭所處的國際安全環境比過去幾十年來更具挑戰性，也更難以預測。紐西蘭安全情報局表示，中國的日益專斷已經在亞太地區引發了戰略爭端，北京一直在此地區尋求壓制華盛頓及其西方盟友的力量。

報導引述紐西蘭安全情報局總監安德魯·漢普頓 （Andrew Hampton）表示，國家之間的競爭變得更加激烈，這促使一些國家通過間諜活動和外國干涉等顛覆性和詐欺的手段來謀取利益，損害到紐西蘭的利益。

11日公佈的解密報告對中國進行了嚴格檢驗，並稱中國擁有重大且不斷增長的情報和安全能力，迫使紐西蘭曝露於戰略競爭風險之下。報告稱，紐西蘭有來自多個外國國家的干擾活動，最值得注意的是對華人社區的持續監控，而這些活動是由與中華人民共和國情報部門有聯繫的團體和個人進行的。

中國駐紐西蘭大使館沒有立即回應置評請求。

這份報告也點名伊朗和俄羅斯的外國干涉活動。如同中國一般，伊朗被控監視紐西蘭的伊朗裔社區以及對伊朗政府持異議的團體，「這些社區可能會受到外國的不必要和不合理的關注。這些國家進行惡意活動，旨在威脅和破壞他們在紐西蘭的和平生活。」

報告描述了一名外國情報官員負責監控受到該國關注、但已定居紐西蘭的個人，並從中獲得了一些敏感私人訊息。這些訊息可能暴露了被監控者的弱點，被用來獲取進一步的情報，甚至引發恐嚇。

報告沒有透露這名情報官員的原籍國，但聲稱該國定期在國際上監視移民、學生和持不同政見者，並從事干涉和跨國鎮壓活動，包括強行拘留和暗殺。

俄羅斯雖然未被明確指控針對紐西蘭的行徑，但報告稱俄羅斯在其他地方散播的虛假訊息，已經影響到了紐西蘭人。