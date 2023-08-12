全台儲水量最多的曾文水庫，上游持續「補血」，至12日上午8點，蓄水量已近3.1億噸，讓水利署對於南部解除旱象感到樂觀。不過想確保未來1年不必操心，最好跨過4億噸門檻，南水局祈求「老天再下一場大雨就好」。

根據水情資訊顯示，曾文水庫有效蓄水量3.1億噸、蓄水率逾61%；隔壁的烏山頭水庫，目前有效蓄水量5928萬公噸、蓄水率74.8%。隨著西南季風持續影響，位在迎風面的南台灣接下來這周仍有降雨機率，水情越來越樂觀。