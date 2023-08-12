公鹿球星「字母哥」阿提托康波最終還是選擇放棄參加今年世界盃男籃賽了！字母哥在自己IG上宣布，自己即將不會參加8月25日開打的世界盃，原因是自己的身體狀態還來不及恢復(今年6月接受膝蓋手術)，不過他已經提前把目標放在明年跟隨希臘男籃打巴黎奧運。

「每個人都知道我對國家隊的熱愛，這永遠不會改變，自從NBA賽季結束，我一直在挑戰身體極限，成為我需要成為的球員，且幫助我的球隊達成目標，」阿提托康波在IG上用英文與希臘文表示，「經過幾個月復健，且跟醫療人員多次會議，很明顯我沒做好參加世界盃準備。」

「我對這個結果感到失望，但這是我跟醫療人員一起做出的決定，」阿提托康波說，「我自己跟團隊的目標是獲得參加明年巴黎奧運的資格，明年代表我的國家出賽是種榮譽。」

儘管阿提托康波把目標轉成明年巴黎奧運，但在今年世界盃，希臘跟美國、紐西蘭、約旦分在預賽C組，想要突圍闖進16強並不困難，但少了字母哥之後，想要拿到更好名次難度很高，今年世界盃將有7張奧運門票，美洲與歐洲各兩張，亞洲、非洲與大洋洲各一張，將依最終排名分配。