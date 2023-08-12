巴西政府今天推出新版「加速成長計畫」經濟方案，打算在4年內通過國家預算投資巴西幣3710億元（約新台幣2.4兆元），帶動國內基礎設施投資和創造就業機會。

「加速成長計畫」（PAC）是巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在第2任期（2006年-2009年）推出的經濟套案，前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）第1任期（2010年-2013年）推出第2版。

除了國家預算外，魯拉政府今天推出第3版「加速成長計畫」，還將有銀行和公共基金提供貸款巴西幣3620億元，以及巴西石油公司（Petrobrás）等國有公司計劃投資巴西幣3430億元。

此外，魯拉政府還打算透過授權和公私夥伴合作關係（PPP）鼓勵私營部門投資巴西幣6120億元。

如果這一切得以實現，新版「加速成長計畫」總共將有巴西幣1.7兆元，魯拉政府預測創造250萬個直接就業機會和150萬個間接就業機會。

該計畫將有9個軸線，包括數位包容性和連通性、健康、教育、社會性和包容性基礎設施、可持續和有韌性城市、人人享有水資源、高效和可持續交通運輸系統、能源轉型與安全，以及防禦。

實際上，這意味將投資風能和太陽能；為學校和衛生所提供高速網路；興建鐵路、公路、水路和港口設施；改善貧民區居住條件等。

根據巴西政府，新版「加速成長計畫」將納入前2版計畫承諾但未完成，或未啟動的工程項目，例如橫貫東北和東西鐵路，米納斯吉拉斯（Minas Gerais）和巴拉納（Paraná）等州高速公路鋪設等。

聖保羅FGV大學基礎設施研究與監管中心研究員蘇薩（Rafael de Souza）指出，巴西工程慣常發生超出最後期限和預算，反映出這些項目的整體執行規劃經常處在一種不穩定的狀況下，最終導致停工。

巴西財政部長哈達德（Fernando Haddad）承諾新版「加速成長計畫」將改善工程項目管理，包括監管環境和環境許可、授權和公私夥伴合作關係機制、公共採購程序、政府管理和規劃，以及擴大信貸和經濟鼓勵。