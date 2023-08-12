據美國之音報導，中國官方11日公布的中國銀行業7月份新增貸款數據讓外界大吃一驚：儘管北京當局為刺激低迷的經濟已經採取了不少措施，但並沒有對刺激貸款產生任何明顯的作用。中國7月份的貸款發放量不增反減，減少至2009年以來14年的最低點。這給世界第二大經濟體已經陷入長期通縮提供了一個新的有力證據。

中國人民銀行11日報告說，7月份中國銀行新增貸款數量為3459億元人民幣（以下同），比六月份急劇減少了89％，遠遠低於分析師們的預期，甚至連許多專家預測的一半都不到。

報導引述美國財經媒體彭博社上個月對經濟學家進行的調查，得到的預測數字是7800億元、路透社調查的專家預測為8000億元。今年上半年，在政府的大力推動下，中國銀行業發放的貸款數量創下紀錄，因此專家估計，7月份貸款量將會有較大的收縮，可能減少至8000億。但他們沒有想到貸款放量會從六月份的3.05兆元減少到三千多億，甚至比2022年7月的6790億元還要少很多。

中國央行表示，7月份，中國社會融資規模增量為5282億元，不僅比去年同期減少2703億元，也遠遠低於6月份。另外，廣義M2（貨幣供應量）7月份同比增幅為10.7％，低於6月份11.3％，為2022年4月以來的最小增幅。

彭博社引用法國興業銀行駐香港的首席亞洲宏觀策略師常基龍（Kiyong Seong）的話說，「這個消息非常令人失望，它證明中國經濟復甦依然非常脆弱。」他表示，中國央行近期再次降息的概率顯著增加。

報導稱，由於季節因素，中國7月份的貸款發放量通常會有所下降，但降幅如此之大還是讓專家們感到意外。就在幾天前，中國官方公佈的一系列經濟數據顯示，中國經濟已經陷入了通縮狀態。進出口數據大幅度下降，消費領域和生產領域的通脹全面跌入負值。

報導引述英國倫敦經濟研究機構凱投宏觀（Capital Economics）分析，鑒於7月份信貸數據下降的幅度如此之大，「我們認為，中國央行的政策利率將會繼續下降，最早可能會在下週二。此外，中國政府將會在今後幾個月裡發行的政府債券也會大幅增加。

上半年，中國銀行業發放的貸款數量雖然大幅度增加，但並沒有改變經濟下滑的趨勢。7月份的家庭貸款（主要是房貸）從六月份的9639億驟減2007億元。當月的企業貸款業從6月份的2.28兆元猛跌至2378億元。

中國最高領導人在7月下旬曾保證要加大對經濟的政策支持，但並沒有推出多少有力的具體措施，令投資人感到失望。

中國央行在6月份將基準利率下調了10個基點，這是過去10個月來月的第一次。不少分析人估計，今年中國央行還會有幾次小幅降息，但這些做法可能沒有多大的作用，不足以消除消費者和企業的顧慮，讓他們放手借貸。

凱投宏觀指出：「現在跟過去不一樣了，過去決策者可以通過放鬆對銀行貸款的數量控制就可以穩穩地達到增加信貸的目的。但現在的困難是，信貸需求太弱了。」