陸駐美大使謝鋒會見美科技界人士：多年以來，中美科技合作辦成了很多事。（大陸駐美大使館）
陸駐美大使謝鋒會見美科技界人士：多年以來，中美科技合作辦成了很多事。（大陸駐美大使館）

中國駐美大使館消息，中國駐美大使謝鋒美東時間8月11日在社群媒體上發文稱，他與美國科學促進會（AAAS）執行長蘇迪普·帕里克（Sudip Parikh）博士就中美科技合作進行了愉快交流。

謝鋒表示，多年以來，中美科技方面的合作在兩國乃至世界範圍內拯救了生命，減少出生缺陷，養活了數十億人，保護森林，控制污染等。而科技的流動性，使其變得更加有力。

此外，謝鋒大使還表示，「 感謝大家的關心。近日不慎手臂受傷，正在穩步恢復。祝夏安！」

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