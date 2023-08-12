衛生棉是女性必備用品，除了分日用、夜用外，還有中藥、涼感等，款式眾多。一名網友在推特看到韓國女生來台灣玩，買一款薄荷衛生棉，用了當場「冷到尖叫」，事後還掃貨帶回家。原PO笑稱「韓國人來台伴手禮名單＋1」，許多用過的女生直呼「第一次也被嚇到」；還有網友曾拿給日本朋友用，對方直喊「鼠勾以！」

一名女網友在《Dcard》分享，在推特看到一位韓國女生來台灣玩，看到薄荷款衛生棉覺得很新奇，沒想到用了之後驚呼「冷到尖叫，台北現在31度，但我身體某些部位卻是負3度。」

這位韓國女生之後還貼出照片，她買了一整袋的衛生棉，表示「我現在沒有這個就活不下去」。原PO認為，韓國可能太冷了，所以沒有這種衛生棉。

貼文一出引發許多女網友討論，大家紛紛寫下第一次的感受，「我第一次用是覺得下面吃Extra」、「我第一次也是被涼到嚇到，用久就習慣了」、「涼到我覺得會痛」、「我第一次用也被嚇到，瞬間覺得以前夏天都白受苦了」。

也有網友表示，之前日本朋友來台灣玩，她拿了涼感給對方用，「一直喊鼠～勾～以～好像在日本也蠻少涼感的衛生棉，最後她直接打包超多回日本送朋友。」