安聯投信台股團隊表示，短期間，台股維持震盪整理的箱型格局機率較大，主要是今年基本面年初表現比大家預期的差，這部分有望在今年第四季、明年第一季會比較明朗。其次是股價領先基本面太多，本益比面臨修正壓力，加上籌碼凌亂、需要時間沉澱，以致盤面缺乏主流帶動。另一方面，隨著第二季財報多已陸續揭曉，現階段市場對於明年獲利已有共識，因此在沒有更多基本面消息刺激下，短期間獲利不易再上調，加上距離美國聯準會下次開會時間是在9月下旬，故在這段資訊空窗期，市場表現空間也相對有限。

今年總經面影響有限，目前沒有跡象顯示有其他的黑天鵝，今年干擾市場的是基本面，而非總體經濟；就需求來看，下半年需求有望比上半年好，只是對復甦幅度預期存有落差，接下來就是等基本面上來，電子產業有望重回軌道。

面對近期修正壓力，安聯投信台股團隊表示，AI仍具長線趨勢，不認為有泡沫，未來運用只會愈來愈多，這波修正是本益比、而非獲利。由於電子股中部受惠AI發展的企業中，其獲利在第二季或下半年毛利率確有上升跡象，因此可多留意；與此同時，在台股處於箱型整理之際，審視財報，汰弱留強，並留意主要獲利是業內還是業外。

在非電部分，安聯投信台股團隊表示，其中，受惠疫情解封如內需、觀光等，第三、第四季有望維持獲利高檔，但須留意明年的續航力；政策股部分因是本益比相對較高與籌碼面，需要時間整理；倒是在去庫存如自行車、鞋子與紡織等非必須消費族群，下半年需求或受到觀光等需求所排擠，但近來需求有增溫且多以急單應對，由於相對基期低，有望慢慢回到正常軌道。