中方雷射武器

中國軍事科學家宣布，雷射武器技術獲得重大突破，已開發出可以讓高能雷射「無限」運作，而不會累積任何廢熱的新型冷卻系統。

據《南華早報》（South China Morning Post）11日報導，湖南省長沙國防科技大學的科學家說，這新型冷卻系統能根除高能雷射運作時產生的有害熱，而這問題一直是開發雷射武器的重大技術挑戰。而藉助這新技術，如今雷射武器可以隨時按照需要，在不中斷，或是性能下降的情況下，持續製造雷射光束。

由雷射武器科學家袁聖付領導的團隊在4日發表於《光學學報》上的論文中說，這在提升高能雷射系統效能上是重大突破。論文指出，高品質雷射光束不但能在第一秒內，接下來還能無限產出。

新型冷卻系統利用先進結構和優化氣流，來去除雷射武器內的熱量，同時盡可能減少湍流和振動，以提高鏡面清潔度。研究團隊說，這可以延長交戰時間，增加射程和殺傷力，並減少後勤和成本，有可能大幅改變戰鬥樣貌。

中方雷射反無人機系統

袁聖付團隊將冷卻新技術進行了廣泛測試，以確保它能滿足軍方所要求的性能規格，而相關設備已應用在一些正在研製的雷射武器中。中方一直在發展高能雷射武器，以摧毀或癱瘓如無人機、飛彈和戰機等目標。而這些武器的優點在於，能以光速發動攻擊，極有效地對付快速移動的目標。

此外，由於雷射武器不需要昂貴的彈藥，並能快速充電，因此可能比傳統飛彈系統更符合成本效益。據一些軍事科學家說，如果有必要的話，北京也打算以雷射武器來對付如太空探索科技公司（SpaceX）的「星鏈」（Starlink）等衛星網路系統。