歌壇天后李玟上月5日離世，享年48歲，於本月1日舉辦完告別式，不過這段期間風波不斷，各種傳言甚囂塵上，李玟二姐李思林及老公Bruce各自澄清，如今又流出疑似李玟飆罵李思林的錄音檔，不過網友則點出關鍵，質疑該錄音檔根本是造假。

近來有錄音檔在網路瘋傳，內容是李玟不滿二姐李思林住在條件相當好的社區，光租金每個月就高達6位數，但仍嫌棄居住環境不好，讓她瞬間暴怒與二姐對罵，甚至用廣東話怒嗆二姐是吸血鬼，不過有網友聽完錄音檔後，指出跟聲音跟李玟完全不像，接著點出許多不合理處，像是「聲音跟菜市場大媽一樣粗」、「李玟有英文口音的鼻音，但這個人完全沒有」。

李玟生前和二位姊姊感情相當好。（圖／中時資料照）

對於李玟逝世後的種種傳聞，二姐李思林先前發聲明指出若有人持續散布不實信息，或是惡意揣測、侮辱、誤導性等言論，將會委託律師事務所處理，並且依法取證，也呼籲所有人誤聽信謠言，避免遭到誤導及利用，若仍不刪除或繼續散播不實信息，將採取法律途徑保護自己和家人，並且會追責到底，最後不忘強調：「請大家能夠給予CoCo和家人最後的愛護與尊重」。

先前Bruce被爆明知道李玟輕生，卻還是照計畫到夏威夷度假，挨批冷血無情，根據《香港01》報導，李玟出事時，Bruce已在香港前往洛杉磯的飛機上，班機降落後也隨即確認李玟狀況，得知她已經出院，才繼續行程，至於傳出他想爭奪李玟遺留的40億遺產，他也發聲明表示婚後財產各自獨立，強調：「「從來沒有、未來也不會參與有關CoCo財產分配」。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980