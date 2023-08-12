中國大陸文化和旅遊部10日上午公布第三批大陸旅行社經營中國大陸公民組團赴有關國家和地區名單和「機票＋酒店」業務，台灣仍未入列，引爆台灣旅遊業者憂慮。台北市議員李彥秀怒轟，疫情過後，政府開放國門，交通部觀光局訂出「600萬」人次國際觀光客「目標」，其中陸客佔了百萬，但截至七月底為止，來台國際觀光客僅有326萬人次，出境旅客則高達492萬，台灣觀光逆差持續擴大。

李彥秀今（12）日在臉書發文，以「民進黨發展觀光空白支票，空口白話！問題在腦袋」為題，怒批兩岸觀光更遲遲沒有開放，且行政院還編列三年53億元特別預算推動「加速擴大吸引國際觀光客方案」；「觀光發展基金」在2018年底基金淨值達到189億元創下歷史新高，三年來補貼支出高達598億元，去年底基金淨值已經成為負15.6億元，必須舉債度日；觀光局將在九月中旬升格為「觀光署」，人力編制一下從182人增加至282人。「要人給人，要錢給錢，要時間給時間，但是台灣的觀光產業始終盼不到春天。」

對於大陸文旅部近日宣布，第三批出境旅遊業務，仍未見台灣在內。李彥秀直言，台灣旅行業界不滿，認為我方不願釋出善意，雙方僵持不下，只是在懲罰業者，業界普遍已經等到「快翻臉」，不排除發起抗爭。行政院長陳建仁11日卻表示，「政府一直在討論，也將在近期定案後，對外公布相關的方案。」但景氣低靡時更應該做好準備，迎接下一個熱季。

李彥秀提到，過去三年，不少國家趁著疫情期間，修整機場、觀光景點，但台灣卻似乎仍停留在三年多前，旅宿價格過高、觀光景點缺乏基礎建設與特色，「補助、補助、再補助」，民進黨政府卻還在以不變應萬變。人民走上街頭，才急就章的推出「囤房稅」，業者要抗爭了，才準備要推出「觀光方案」，綠營政府簡直就是「打一下走一步」的超級大恐龍！「振興觀光，不能光靠大灑幣與意識形態。」

除此之外，李彥秀還揭開內幕，稱中國大陸官員及旅行業者上個月申請來台參加二○二三台北夏季旅展，台灣卻把七十多名大陸省級地方官員的名單駁回，理由居然是瞎到不行的「兩岸觀光未開放，大陸官員沒有來台必要性。」台灣觀光業者嗷嗷待哺，政府卻糾結在「是否同時開放」的面子問題。李最後長嘆，把觀光當成意識形態角力戰場，把人民工作權當作口號文宣，把補助當作觀光唯一的政策。「民進黨執政下，台灣的觀光產業看不到明天。」