中國外長王毅本周訪問東南亞的新加坡、馬來西亞及柬埔寨三國，希望借此與東南亞加強戰略溝通。美國之音引述專家分析，王毅此行可能是想削弱星美安全關係，也想與大馬進一步強化經貿合作，而高科技中企能否大舉進駐當地是觀察重點。此外，雖然王毅訪柬將深化中柬關係，但恐也導致西方與金邊關係下修。

中共中央政治局委員王毅在回鍋擔任中國外長後，本周啟動首次海外訪問。據中國外交部官網消息，王毅9日晚間抵達新加坡後，10日已與星國外長維文會晤，11日與新加坡總理李顯龍和副總理兼財政部長黃循財會面。

王毅表示，中國國家主席習近平和李顯龍今年3月宣佈，將中星兩國關係升級為全方位高質量的前瞻性夥伴關係，「為雙方高水平互利合作開闢新前景，相信中新關係將在兩國領導人戰略引領下繼續走在中國同周邊國家關係的前列」。李顯龍稱，星國高度評價中國「推進現代化進程的決心和努力，將共同推動新中合作不斷前行⋯⋯共同維護地區和平穩定發展」。

王毅首站訪新加坡 意圖削弱星美防衛合作？

中國外交部發言人稍早表示，東南亞國家是中國共建「一帶一路」合作重要夥伴，目前中國同新加坡、馬來西亞和柬埔寨三國關係也「保持良好發展勢頭」，因此，中方期待透過此次出訪，同東南亞三國「加強戰略溝通」。

「然而，中國與東南亞近期因南海爭端顯得並不平靜」，報導指出，菲律賓6日指責中國海警在南海仁愛礁附近海域對其船隻發射水炮，但中國回應稱，仁愛礁為其領土，中國海警「現場操作專業、克制，無可非議」。

報導引述新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎分析，中菲近期的海上衝突必然在部分程度上衝擊了中國與東協間的關係，因此這次王毅前往新加坡、馬來西亞和柬埔寨，就是希望藉由訪問這些中國認為與自己關係較好的國家，增加與東協的政治互信。

莊嘉穎指出：「作為小國，新加坡支持的是國際法的完整。菲律賓政府最近揭發中國海警在干擾菲律賓補給行動上的粗暴行為，讓國際輿論對中國有所批評。王毅出訪，不能排除是為了要擺平在東南亞對中國的疑慮。」

此外，莊嘉穎還說，雖然目前並未觀察到中國對星國有公開的直接要求，但王毅這次出訪新加坡的另一項目的，「或許是想削弱星美之間的安全關係」。

在此之前，澳洲洛伊國際政策研究所(Lowy Institute)於今年4月發佈報告指出，美國印太司令部於2018至2021年間，在新加坡的人員數量增加了12％，且在這段時間內，星國向美國採購的武器裝備數量為東南亞第一。

王毅與李顯龍會晤時批評美國是單極霸權，「脅迫他國搞針對中國的單邊保護主義」，導致美國「已成為當今世界最大的不穩定因素」。

報導引述柬埔寨「未來論壇」(Future Forum)智庫負責人烏威拉(Ou Virak) 指出，由王毅這次選擇造訪星國及大馬可以看出，北京在關注南海情勢之際，也渴望加強在東協的軍事存在及合作，因為其對由新加坡、馬來西亞和印尼三國共同管轄的「馬六甲海峽瓶頸及其資源獲取感到擔憂，而這將繼續成為中國的主要關注點。」

大馬盼引進高科技中企 擱置南中國海爭議

王毅於11日結束星國訪問行程後，隨即在同一天與馬來西亞總理安華於檳城會面。王毅與安華討論貿易、投資等議題，雙方也同意計畫探討加強研究與教育合作的必要。

對此，報導引述馬來西亞太平洋研究中心顧問胡逸山(Oh Ei Sun) 分析，中國長年以來一直是大馬最大的貿易夥伴，此外中國在大馬的「一帶一路」項目也正在如火如荼推進當中，這次王毅出訪大馬，無疑將讓雙邊經貿合作比以往更為火熱，而馬來西亞也盼望中國國家主席習近平在今年4月與安華會面時，對該國約達370億美元投資額的承諾，能在王毅大馬行後盡速獲得落實。

不過，胡逸山也說，大馬在期待中資之餘，更引頸期盼的是中國高科技企業能進駐當地，借此推動產業轉型。

胡逸山說：「安華在幾個月前到中國去訪問的時候，雙方的經貿集團簽了好幾百億的馬幣項目，如何把這些項目落實，我想也會是他們這次談論的重點。現在關鍵其實在於中方，有沒有意識再加強在『一帶一路』框架之下，在馬來西亞所進行的各項的投資。當然從馬方的角度來看，希望有一些高科技的合作，有一些高附加值的產業能夠在馬來西亞落地，而不光只是把馬來西亞的一些農產品等賣去中國而已。」

然而，與中國和菲律賓一樣，中國與大馬的海上衝突亦是兩國合作的隱憂。今年4月，北京聲稱馬來西亞在南海的能源計畫與中國的主權海域重疊，對此表達擔憂，但吉隆坡隨後回應表示，將會致力保護馬方的南海主權及權益。

雖然中馬近期海上爭端再起，但胡逸山認為，大馬在王毅來訪同時，仍將採取一貫「低調以對」的姿態應對南海衝突，避免因惹怒北京，而衝擊雙方日趨緊密的經貿往來。

胡逸山說：「馬來西亞方面，當然我們也會希望更為積極地捍衛主權所在的區域，但是你會發覺在中馬兩國之間，當他們在南海有爭議時，跟比如說中國與菲律賓、中國與越南，在處理南海課題上，雙方比較劍拔弩張的狀態是有所不同的，一方面就是說會比較低調地處理、另外一方面也還是要考量說，兩國有這個非常蓬勃地經貿的合作。」

王毅訪問將深化中柬關係 恐加深西方猜忌

除了訪問星馬，王毅這次東南亞行還將前往柬埔寨，與這個東協最堅定支持中國的盟友「推進中柬命運共同體建設走深走實」，並預計與柬國新首相洪馬內(Hun Manet)會晤，討論雙邊和多邊合作優先事項。

在中國外長造訪柬國之前，洪馬內才於本週一(8月7日)獲得柬埔寨國王任命為該國新領導人，而洪馬內父親、同時也是擔任柬埔寨首相一職近40年的洪森(Hun Sen)，稍早已宣佈將在本月下台。

對此，報導引述柬埔寨未來論壇的烏威拉說，王毅選在洪馬內即將走馬上任之際訪問柬國「正是時候」，表明北京將中柬關係視為在東協外交上的優先事項，而金邊同樣因為中國外長的來訪，確保了洪馬內執政的正當性。

烏威拉表示：「有鑒於我們現在已經有了新政府和新首相，我認為這意義重大。在洪馬內將擔任柬埔寨首相一職之際，一位來自中國如此資深的官員拜訪柬國，再次表明中國將持續在柬國新領導人之下，確保兩國交流保持強勁勢頭。」

不過，在王毅啓程前往金邊前，柬埔寨沿海西哈努克市出現一座新的中國秘密軍事基地的傳聞甚囂塵上。美國擔憂，此舉將讓其軍事應對變得更加複雜。

儘管烏威拉不認為，這座接近完工的海軍基地將專供給中國使用，但他推測，中國很有可能在王毅訪問柬埔寨同時，設法深化與後者的軍事交流，而一旦北京的動作再次引人猜疑，可能導致西方、甚至是東協與柬埔寨的關係在王毅訪問後下修。

烏威拉說：「如果西方國家和我們的鄰國繼續對柬埔寨外交政策抱有過度的猜忌，特別是在柬國與中國的關係上、以及對中國潛在軍事基地的任何指控，那麼柬埔寨的外交政策將受到限制，也可能讓東協成員國、柬埔寨的夥伴及與鄰國之間的信任度較低，進一步把柬埔寨推向中國。」