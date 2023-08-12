糖尿病大多是因飲食或體內胰島素效能不佳，導致血中葡萄糖濃度過高。家醫科醫師李思賢近日透過吃不同食物，來了解血糖的影響。他表示，昨中午吃了1碗碗粿後，血糖值竟然從102mg/dL飆到190，且需要2.5個小時，才讓血糖回復到原來數值。

為了解不同食物對血糖的影響，李思賢配裝連續血糖監測儀（CGM），親身實驗吃各種食物，例如便當、泡麵、果汁、便當、汽水、鹹餅乾、碗粿等，對血糖的立即影響。CGM是在手臂配戴像瓶蓋大小的傳感器，透過傳感器上的軟針，來量測組織間液的葡萄糖，經由電化學反應，監測出相對應的血糖數值。

李思賢在其臉書表示，他昨中午吃了一碗碗粿，就讓其血糖從102上升到190，漲幅高達88。此外，從下午1:13最低的102，到最高190花了大約1小時，再過2.5小時才回到原點，讓他自己頗為驚嚇。

他提醒，碗粿是簡單便宜方便的美食，是很多民眾的心頭好，但碗粿真的不適合有血糖問題的人，且千萬別每天都吃。

由於碗粿與蘿蔔糕的主要成分為在來米，在來米多為升糖指數極高的支鏈鏈澱粉，因此食用後血糖容易快速飆升。一般人正常狀態下，飯後2小時後的血糖是80~140mg/dl，若飯後血糖高於200，即可能已罹患糖尿病。

網友對碗粿的測試結果，均表驚訝，紛紛留言表示，再次見證到台灣美食不可思議的力量。有網友表示，「想說碗粿小小一顆，對血糖影響應該還好，沒想到這麼恐怖」、「蘿蔔糕加鮪魚蛋吐司是我懷孕時喜歡一起吃的早餐，然後很快就妊娠糖尿病了」。