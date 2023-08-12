當噴火龍從黑暗中衝出頓時煙霧四起，《唐吉軻德》英雄屠龍橋段叫好叫座。(于家麒攝)

《在地故事》演譯金門從唐朝開始各階段的重要歷史與文化。(于家麒攝)

《在地故事》把823砲戰勝利的重要戰地歷史亦編入戲碼，令人讚嘆。(于家麒攝)

《在地故事》連去年10月底剛通車的金門大橋都入了戲，讓觀眾相當驚艷。(于家麒攝)

「賽狗大賽」藉由全場觀眾之手展開前後接力大賽，讓所有大、小朋友玩得不亦樂乎。(于家麒攝)

《黑光幻想曲》則藉由LED燈道具變換，最後還排列成「我愛金門」等字樣，非常精彩。(于家麒攝)

「紙風車」劇團精彩的演出，讓所有小朋友都可以在自己的家鄉「接觸藝術，享受藝術」。(于家麒攝)

表演結束後大家踴躍捐款，讓其他偏鄉的孩子也有欣賞劇團精彩演出的機會。(于家麒攝)

深受大、小朋友喜愛的「紙風車」劇團，睽違金門15年後昨(11)日晚間於金湖小巨蛋籃球館進行首演，吸引地區1000多人攜家帶眷到場欣賞，不少家長表示，自己兒時吵著父母帶他來看表演，如今卻是抱著兒女到場追回憶，內心非常感動。一連串的精采演出與「賽狗大賽」的互動戲碼將現場氣氛炒熱到最高點，全場嗨翻天！

「紙風車」昨晚在金湖鎮的首演帶來經典戲碼《台灣幻想曲》，首段故事《唐吉軻德》主角騎馬在台下驚喜現身，立刻引起觀眾驚叫連連；當雙頭噴火龍從黑暗中衝出頓時煙霧四起，英雄屠龍橋段叫好又叫座。第二段《在地故事》則演譯從唐朝任命陳淵到金門擔任牧馬監開始，一直到823砲戰勝利的重要史蹟，連去年10月底剛通車的金門大橋都入了戲，讓大家都驚喜稱讚。

第三段招牌的《海底運動會》橋段則改版成「賽狗大賽」，來自各國不同品種的大狗造型氣球超級可愛，與「亂入」的犀牛氣球藉由全場觀眾之手展開前後接力大賽，最後由台灣土狗「小黑」贏得冠軍，互動式的表演也讓所有大、小朋友玩得不亦樂乎。末段的《黑光幻想曲》則藉由LED燈道具變換成各種可愛動物演出情境劇，最後還排列成「我愛金門」等字樣，獲得全場觀眾如雷的掌聲。

現場爆滿的觀眾中有不少年輕的家長帶著幼兒一起前來欣賞，共享親子歡樂時光。陳先生表示，15年前年少時「紙風車」劇團來金門公演，當時就吵著父母要帶他一起來看，如今自己生兒育女，好不容易盼到「紙風車」又回來了，一定要帶著小孩來捧場「找回憶」。另一位楊小姐則是牽著媽媽到場觀賞，母女倆一起回想起當年溫馨的親子時光，可惜爸爸已無法同樂，令人感動萬分。

身為「地主」的金湖鎮長陳文顧表示，紙風車文教基金會以國家劇院級的演出為地區的孩子帶來驚喜與希望，結合音樂、舞蹈、偶戲等豐富的視覺變化及戲劇演出，呈現出「創意、美學、愛與關懷」的價值，陪伴孩子進入不一樣的想像世界，讓所有小朋友都可以在自己的家鄉「接觸藝術，享受藝術」。希望小朋友們能藉由欣賞紙風車劇團的演出，提早養成接觸藝文的習慣，並且能靜下心來觀看表演，也能突破延伸自己的想像力。

「紙風車」劇團此次在金門還有4場巡迴演出，今(12)日將於金門大橋湖下端演出《武松打虎》，13日在金沙文化園區管理所前廣場演出《台灣幻想曲》，14日到烈嶼鄉體育館演出《武松打虎》，15日則在行政院金馬聯合服務中心前廣場演出《台灣幻想曲》，時間皆為晚上19點開演，歡迎地區鄉親踴躍前往欣賞精彩的演出。