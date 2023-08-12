在經過兩年多的疫情影響後，空軍第三戰術戰鬥機聯隊舉行「112年國防知性之旅」於今（12日）日再次舉辦營區開放活動。這次的活動對於空軍和民眾來說都具有特殊的意義，特別是在時隔七年後，主場再次回到台中市清泉崗基地進行。

今天擔綱演出的最新一任的幻象戰機「DEMO」飛行員，是飛行呼號「Perfect」的李健豪。

李健豪是空軍官校88期（96年畢業），此次的活動安排是在以往的科目架構上進行增加，李健豪表示，因為希望能夠和觀眾有更多的互動，這回讓一些飛行動作更靠近觀禮台，同時還有一個特殊的動作，飛機會從觀禮台的後方出現，並在此時開啟後燃器。這個動作的高度大約是700呎，此舉可以讓觀眾更強烈的感受到發動機加速的震撼感。

國軍各型主力戰機都有一位專業「DEMO」飛行員，擔任營區開放時單機性能展示的重要任務，飛行員要在500呎（約170公尺）低空進行桶滾、鑽升、倒飛等各項特技課目，展現戰機優異性能，除了要沉著冷靜，飛行技術更要「完美」。

飛行員每天擔任空中警戒任務，飛行技術都在一定水準之上，但要執行特技操演，在萬頭攢動的人群上方進行低空飛行，需要的是「安全」與「執行力」。

飛「DEMO」沒那麼簡單，除了特技課目學科及模擬機練習外，所有課目都要先用雙座戰機實施驗證，現役單機性能展示教官在後座仔細觀察前座學員的操作與課目間的連貫，地點從外海到本場（空軍新竹基地），高度從5000呎（1700公尺）到實際操演的500呎（約170公尺），循序漸進地練習，就是為了安全。

其中，「慢速搖滾」是幻象戰機著名的特技課目，戰機保持空速240海哩、高度500英呎，大約做6次到7次的操作，讓機頭時左、時右、時上、時下像跳舞一般，展現戰機在低速下優異的操作能力，李健豪表示，「身體要不斷地承受正G與負G，就像在騎馬一樣」。