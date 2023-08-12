據中國外交部官網今天（12日）發布消息，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅在訪問新加坡和馬來西亞期間同兩國政要就當前南海局勢交換看法，闡明中方立場。王毅斥責美國等一些勢力在這片海域興風作浪，最近又借仁愛礁爭議煽風點火，在中菲之間挑動是非。王毅強調，中方願同東協各國一起加快推進「南海行為準則」磋商，爭取早日達成地區規則。

王毅表示，多年來，在中國和東協共同努力下，南海局勢實現總體穩定，也為各自發展提供了良好環境。而美國等一些勢力唯恐南海不亂，不斷在這一海域興風作浪。最近又借仁愛礁爭議煽風點火，在中菲之間挑動是非，慫恿對抗，破壞南海和平安寧，以服務美自身地緣政治戰略。

王毅呼籲，希望地區國家對幕後黑手保持必要警惕，把維護南海和平穩定的主導權掌握在自己手中。中方已多次提出願同菲律賓通過雙邊對話妥處存在的分歧。希菲方恪守以往達成的共識，珍惜雙邊關係改善積累的互信，盡快同中方相向而行，尋求管控海上局勢的有效途徑。

王毅強調，中方願同東協各國一道，加快推進「南海行為準則」磋商，爭取早日達成行之有效、富有實質意義、符合包括《聯合國海洋法公約》在內國際法的地區規則，「我們相信，中國和東協國家完全有能力、有智慧維護好南海的和平穩定，建設好我們的共同家園。」