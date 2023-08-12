隨著下個球季開幕戰賽程公開，湖人即將面臨連兩年看著對手賽前領取總冠軍戒指的悲哀場面(去年是勇士、今年換金塊)，讓湖人隨隊記者史塔肯德認為，這或許會帶給湖人更多額外爭冠動力，「湖人上季開幕戰遭遇勇士後，例行賽前半段並不順利，希望新球季能有更好開局。」

「不過湖人假如要在開幕戰遭遇約基奇，那麼他們最好趕緊簽下一名中鋒，在過去1個月期間，湖人內部已經討論過應該補誰，」史塔肯德表示，「如今湖人陣容大致底定，或許只在偶爾的比賽才需要那名中鋒，但對上金塊的話，你絕對需要一名大個子。」

「我不知道海斯能否勝任這個角色，所以情況顯然變得更加急迫，對於湖人總管佩林卡與管理階層來說，這個情況或許更急迫，」史塔肯德說，「因為新球季開幕戰就要面對金塊，他們不能隨便補人，去年開幕戰前24小時，湖人才簽下麥特萊恩填補最後名額，我不確定湖人今年是否還要這麼做。」