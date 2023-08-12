夏天吹冷氣又想省電，日本省錢達人丸山晴美整理出7個常見的省電NG觀念，包括冷氣風量調成弱、用罩子蓋住室外機避免陽光直射、頻繁開關機、把出風口朝下、回家就立刻開冷氣、不常清洗濾網及冷氣除濕等。其中一回家就立刻關窗開冷氣是許多人都會犯的錯，想省電應先開窗將熱空氣排出去再開冷氣。

根據日本雜誌《女性自身》報導，日本省電達人丸山晴美分享，夏季電費上漲，不少人努力找出省電的辦法，根據大金工業「空調節能實況」的調查發現，有許多民眾對於省電這件事似乎有些迷思，因此她決定整理出一般人常有的7個錯誤觀念。

丸山晴美表示，首先是把「冷氣風量調成弱」，以為風比較小就比較省電，但可能會拉長降溫的時間，導致電費增加，因此建議還是調到自動的風量比較好；第二點就是「用罩子蓋住室外機避免陽光直射」，這樣做可能導致進風、出風口堵塞，增加空調運轉壓力，可能更浪費電。

丸山晴美指出，第三點「頻繁開關機」也超NG，開冷氣以後壓縮機會運轉，直到降到適宜的溫度以後，就會保持低頻運轉，反覆開關恐使壓縮機負載增加，因此可能更耗電；第四點則是「把出風口朝下」，因為冷空氣較重，將出風口朝下可能使室內溫度不均，出現只有腿部涼快的狀況。

丸山晴美也說，第五點是很多人會犯的錯，那就是「回家就立刻關窗開冷氣」，建議先開窗排出熱空氣再開，因為直接開冷氣，室內溫度較高會使冷氣更耗電；第六點則是「不常清洗濾網」，建議每2周就洗一次濾網比較好；最後的常見錯誤則是「使用除濕模式」，一般最省電的模式是「冷氣除濕」，再來就是冷氣，第三除濕。