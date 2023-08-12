「金馬影帝」梁朝偉與劉嘉玲結婚15年，是演藝圈的銀色夫妻檔，未料男方被爆出和25歲女歌手程瀟互動曖昧，更為她在日本買房，還疑似有私生子，不過兩人尚未對此事做出回應，至於程瀟為何能與梁朝偉扯上關係，格外引起外界關注。

25歲女歌手程瀟7年前以韓國女團「宇宙少女」的身分出道，有著天使臉孔與魔鬼身材，加上所屬公司是大陸數一數二的經紀公司，未來星途備受看好，不過所屬的「宇宙少女」，並未在韓國樂壇打響名號，讓她決定把演藝重心移至大陸，除了上遍各大綜藝節目，也與許凱合演偶像劇《你微笑時很美》，由於在螢光幕前頻頻曝光，讓她的知名度再次攀升，不過3月時合約到期後，便宣布退出「宇宙少女」。

程瀟與梁朝偉傳出緋聞前，曾與歌手王一博爆出曖昧情，主要是兩人年紀相仿，又都在韓國擔任過練習生，加上是同門師兄妹，才讓越走越近，此外，兩人被網友抓包多次穿著同款服飾，甚至在聚餐吃火鍋時，還用了同一雙筷子，似乎是在大談地下情，不過兩人對於這段緋聞未正面回應。

程瀟曾與王一博及杜江傳出緋聞。（圖／yibo.w_85 IG；杜江偵察記微博）

此外，與兒子嗯哼上《爸爸去哪兒5》的演員杜江，曾被爆料出軌小13歲的程瀟，杜江當下隨即截圖反擊：「小朋友，造謠可是要負法律責任的」，妻子霍思燕更是氣到怒嗆造謠者：「看他越來越好了，是嫉妒嗎？造謠死全家」，至於被指是小三的程瀟，則在微博附上貓咪的埂圖，上頭寫道：「我可不好惹，你再瞎掰，我這一爪子立馬拍在你臉上」，間接否認這樁烏龍傳聞。