中國文化和旅遊部10日宣布，將美國納入第三批中國公民組團出境遊的名單，對美釋出善意後，據香港《星島日報》報導，美國政府也立即投桃報李，宣布自9月起增加來往美中兩國的載客航班數量。會由目前每星期12班增至18班，並由10月29日起增至每星期24班。

報導稱，美國運輸部表示，中國政府已批准增加美國赴華航班數量。美國國務卿布林肯6月訪華後，美國國務院持續與中方官員接觸，9月增加的航班數量，有助滿足新學年開始的預計需求增長。「我們的首要目標是改善環境，使雙方航空公司能夠充分行使雙邊權利，保持競爭平衡，以及美國和中國航空公司之間的公平和平等機會」。

中國駐美國大使館回應說，中美直航對於增進兩國人民相互往來至關重要，期望加開班次將對兩國人員流動及貿易帶來好處。中國駐美大使館表示，增加直航班機對促進中美兩國人民的相互往來至關重要，希望恢復更多航班將有利於兩國人員流動和貿易往來。

路透社表示，在2020年初因COVID-19新冠疫情而實施限制之前，中美之間每周飛行150多個航班，現在每周增加到24個航班，仍只是其中一小部份。不過，報導預測，即使航班額度初步增加到每週18班，美國航空公司也不會立即飛好飛滿。

「不過，這項協議是北京和華盛頓之間近期罕見的友好合作」。路透指出，中國政府10日再度對多個國家取消疫情時期的團體旅遊限制，對象包括美國、日本、南韓和澳洲等主要市場。

中國國際航空上周四在向美國交通部提交的文件中顯示，正在尋求許可，以增加每周一班往返北京和洛杉磯的航班。