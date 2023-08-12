劉嘉玲初識梁朝偉完全唔過電 親解與曾華倩三角戀｜大爆影帝生活習慣 拍拖廿年邊個求婚先?｜蘇州情意結重遊被鄰居叫錯名 自爆嚴重潔癖｜最佳女主角 黎芷珊

61歲影帝梁朝偉近日傳出和小他36歲的大陸女星程瀟過從甚密的八卦，雖然當事人還沒出聲，但網友大多認為傳言離譜。而出道多年的梁朝偉，不僅演藝工作的表現受矚，感情生活也是熱議話題，他初戀女友是女星曾華倩，後來與張曼玉傳假戲真做，最後情歸劉嘉玲，劉嘉玲還曾上曾華倩的節目「世紀同框」，兩人似乎無心結，劉嘉玲還高EQ稱讚曾華倩：「妳甩了（梁朝偉）是福氣」。

梁朝偉跟出道時就和曾華倩高調交往，兩人戀情分分合合持續了6年，梁朝偉後來讚曾華倩很理性，常常分析一些事情給梁朝偉提議，未料最後還是在1988年分手，有傳言指是因劉嘉玲介入才使兩人戀情告吹，曾華倩後來否認，表示：「是因為個性不合，雙方性格都太強勢，勉強在一起只會更加痛苦。」

曾華倩和張曼玉都傳和梁朝偉交往過。（圖／中時資料照片）

梁朝偉後來跟劉嘉玲交往，傳聞因梁朝偉入戲太深，和劉嘉玲分居，轉戀上一同拍攝過電影《新扎師兄》、《花樣年華》的張曼玉，張曼玉後來和外籍老公離婚，表示拍《花樣年華》時花了15個月，「大大影響了我的婚姻，完全沒時間飛回巴黎跟老公相聚」，而這句話被媒體作文章，暗指張曼玉離婚是為了梁朝偉，但隨著2008年梁朝偉和劉嘉玲在不丹結婚，與張曼玉的緋聞也不了了之。

傳聞過去湯唯的一句話惹火劉嘉玲。（圖／中時資料照片）

2007年梁朝偉拍攝李安導演的大片《色戒》，片中和女主角湯唯有多場對手戲，有八卦媒體報導，湯唯後來回應床戲，直言：「梁先生很照顧我、關照我，他的配合，讓我很舒服」，意指過程中並不尷尬，但傳到劉嘉玲耳中，卻讓她火冒三丈，還傳出過兩人因此一度分手，而當時曾華倩被問會不會去看《色戒》？她大方說一定會支持，更指：「他有什麼我沒見過，看膩了」，還笑稱要自己驗證一下有沒有請替身，可見梁朝偉的前後任女友對他拍《色戒》反應大不同。