中國駐美國大使謝鋒7月19日應邀出席阿斯彭安全論壇時摔傷，至今近一個月未露面。中國駐美大使館當地時間11日晚間公布「謝鋒大使會見美國科學促進會首席執行官帕里克」的圖文，照片中謝鋒滿臉笑容，但是但受傷的左臂仍須打石膏、使用繃帶固定，顯示胳膊仍未痊癒。

謝鋒在個人推特說：「與@sudipsparikh @aaas博士就中美科技合作進行了愉快的討論。多年來，我們的科技合作在兩國和世界範圍內拯救了生命，減少了出生缺陷，養活了數十億人，保護了森林，控制了汙染等，科學的流動性使其變得強大。」

謝鋒原先預計出席7月25日晚在中國駐美大使館舉行的解放軍建軍節活動，卻因受傷缺席，未能露面。活動由公使徐學淵、公使井泉等人出席，並由國防武官劉展發表講話。此外美軍方官員和其他來賓，各國駐美國使團以及部分華人華僑和中國駐美機構代表300餘人出席該活動。

中國大使館透露，謝鋒前往科羅拉多州出席「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）時，不慎摔傷，被迫缺席活動。