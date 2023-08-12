南韓人氣女團BLACKPINK出道滿7年，與YG娛樂的合約將到期，近日官網周邊商品獨缺Jennie，被解讀BLACKPINK恐三缺一。另一個夯話題則是四人的情事，泰籍成員Lisa被爆交往世界首富、LVMH集團三公子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）；對此，YG娛樂未否認，簡短回應：「無法確認」。

Lisa最近在IG分享到海島旅遊的美照，其中有數張她只穿比基尼，被攝影者以男友視角拍下，纖細的曲線、蜜桃臀和長腿一覽無遺，而照片中的她笑容燦爛，隔著螢幕都能感受到好心情。眼尖的網友發現，弗雷德里克阿爾諾也在IG曬出雷同的背景照，韓媒報導此巧合，猜測兩人同遊，甚至還有「見家長」的可能，熱戀傳聞甚囂塵上。

Lisa所屬的經紀公司YG娛樂昨（11日）晚間針對緋聞回應，表示「無法確認」，因此只能等當事人親自說明。

BLACKPINK四名成員皆在適婚年齡，感情生活備受外界注目，號稱「男神收割機」的Jennie，曾與GD權志龍、BTS防彈少年團V、EXO Kai傳緋聞，Rosé則和大16歲的男星姜棟元爆密戀，但被YG娛樂否認，至於Jisoo 10日大方認愛男演員安普賢，成為團內首位公開戀情的成員。