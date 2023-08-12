改裝車、飆車噪音經常讓人一夜難眠，為了嚇阻高噪音問題，新竹市政府啟動「靜城專案」，今年1至7月違反噪音管制法告發處分246輛、通知限期改善171輛，另竹科管理局補助2台聲音照相科技執法預計10月底前完工，環保署補助3台則將在11月底前完工。

市府指出，靜城專案除既有「受理檢舉系統通知到檢」、「環警監聯合稽查攔查」、「聲音照相科技執法」3大管制措施外，同時納入「聯合中部7縣市擴大聯合稽查作業、聲音照相科技執法搭配AI判管技術、加重裁罰改裝噪音超標車輛、透過歷年檢驗資料庫比對黑名單」4大策略

除固定每月與環警監聯合稽查攔查至少4場次外，暑假期間更透過中台灣區域治理平台，與中部7縣市執行聯合稽查，擴大稽查執法區域範圍並同時執法。民眾若發現汽機車噪音擾寧，可提供明確的時間、路段、車號，並將清楚照片或影像上傳至環保署噪音車檢舉網站。

新竹市目前有3處固定式聲音照相科技執法設備（1區1處），以及2套移動式聲音照相科技執法設備。據統計，今年1至7月共拍攝4萬2604輛次，透過「系統設備」及「人工判定」雙重判讀，違反噪音管制法告發處分246輛，通知限期改善171輛。

另，環保局成功爭取補助共5台聲音照相科技執法設備，架設點位將依環保署選點原則及歷年陳情件數評估，竹科管理局補助2台預計10月底前完工，環保署補助3台則將在11月底前完工。

環保局說明，透過建置使用中車輛噪音檢驗合格雲端資料系統，新增「比對黑名單功能」，比對5處固定式車牌辨識系統之大數據，篩選再改管車輛。另，既有固定式聲音照相科技執法設備升級，搭配AI判管技術，更快速且精準篩選出未使用原廠排氣管的車輛。

環保局強調，根據環保署「機動車輛噪音管制標準」，車道速限50公里以下路段、管制標準為86分貝，速限50到70公里路段、管制標準為90分貝，超標可依噪音管制法規定，裁罰金額最低1800元、最高3600元。

此外，環保署已於今年6月30日公告增訂加重裁罰，針對夜間時段（晚上10時至翌日上午6時）或特定噪音管制區（學校、圖書館、醫療機構周界外50公尺內）機動車輛稽攔查，超過噪音管制標準者，將直接裁罰最高金額3600元。