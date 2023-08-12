台東豐原大橋北端的三叉路口，車流量大且各轉向交織，交通事故頻繁，今上午發生1起嚴重車禍，1台紅牌重機疑似闖紅燈直行，撞上待轉起步的右側機車，張姓重機騎士當場失去生命跡象，經搶救不治，遭撞的張姓老翁受傷倒地，詳細事故原因警方調查中。

路過車禍現場的情侶檔立即下車協助，替受傷倒地的張姓老翁撐傘遮陽。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東豐原大橋北端的三叉路口，車流量大且各轉向交織，交通事故頻繁，今上午發生1起死亡車禍。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

今上午9點多，1名82歲張姓老翁騎機車於中華路4段611巷口待轉區停等號誌，綠燈起步由東向西直行，1台黑色紅牌重型機車疑似搶快闖紅燈，沿臨海路北向南高速衝撞而來，2台機車翻覆倒地，60歲花蓮籍張姓重機騎士後腦著地，倒臥血泊中，當場失去心跳呼吸，張姓老翁則身受多處擦傷，倒地不起。

車禍現場等待警方和救護人員到場期間，休假中的台東警分局偵查隊高姓隊員和女友開車路過，2人見狀隨即下車，1人協助交通指揮，1人撐傘替受傷人員遮陽，被民眾稱讚「人美心善」情侶檔，隨後由救護車將2名傷患送醫救治，由於張姓重機騎士傷勢過重，經搶救仍宣告不治。至於車禍原因尚待調查釐清。