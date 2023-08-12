▲然本報至公共政策網路參與平台瀏覽時，發現反對明顯大於贊成，且該主題已「暫停討論」，是否能達到實質政策討論目標，有待商榷。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

基隆市長謝國樑上任後，致力推動「行人友善」政策，已比往年大幅降低行人交通事故。有鑒於學童過馬路時，可能仍有車輛未注意到而未禮讓，故將再評估推行「舉手走行穿，有禮過馬路」的政策，亦即參考日本做法，鼓勵學童過馬路時舉手示警，並已將政策提議上傳政策平台，歡迎民眾表達意見。

交通處表示，為落實「行人友善」政策，基市府致力改善行人步行環境，除了加強宣導行駛車輛應優先禮讓行人外，近期也在基隆市區架設I-VOTING公共政策網路參與宣導看板，並提出學童「舉手走行穿，有禮過馬路」議案，希望提供民眾一同討論、參與並凝聚共識的平台，作為政策形成及施行的民意依據。

交通處指出，透過市府積極的宣導及執法，已讓駕駛者逐漸建立起車輛禮讓行人的觀念。為了營造更安全的用路友善環境，市府將針對行人應盡的義務加強宣導。

本政策以學童安全用路權益為政策研議重點，考量學童因身高因素，行經路口不易被駕駛者發覺，因此由交通處提議「舉手走行穿，有禮過馬路」I-VOTING公共參與提案，讓學童在行經路口及行人穿越道時，建立以舉手示意及禮貌點頭動作等習慣，提醒車輛駕駛人留意學童用路情況，除了避免危險及憾事產生外，亦讓用路人間互動更有禮溫馨，營造優質舒適的宜居城市。

交通處呼籲，歡迎對I-VOTING提案議題有興趣的市民朋友們，可以至基隆市公共政策網路參與平臺（https://klcg.join.gov.tw/policies/detail/fdc5f56c-1023-4f4b-aa26-3ad25d260122）表達建議，基隆市府將透過多元溝通的途徑，徵詢各方意見，使政策完備並符合民意，共創優質友善的城市宜居環境。

但截至報導刊出時，可明顯看到民眾意見反對遠大於贊成。發表意見民眾認為禮讓行人本來就是考駕照時教的，為何還要反過來要求學童要舉手；也有網友說，應該靠縮減車道寬度以降低車速及縮短行穿線長度等設施，才能改善學童安全；還有網友認為應該要由交通部全國統一推動，否則會讓學童混淆。

本報另發現，目前該政策主題已「暫停評論」，因此是否能夠達到民眾實質對政策表達意見的目標，可能還有待商榷。