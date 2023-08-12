泰鼎-KY第2季合併營收約31.53億元，年減20.6%，營業毛利約為2.7億元，年減69.9%，營業淨損約為1.36億元，年減134%，歸屬於母公司業主之淨損約為1.61億元，年減144.7%，單季每股稅後虧損約0.85元。

泰鼎-KY今年上半年合併營收約64.47億元，年減20.6%，營業毛利約為6.6億元，年減62.3%，營業淨損約為1.77億元，年減121.8%，歸屬於母公司業主之淨損約2.56億元，年減133%，每股稅後虧損約為1.35元。

隨著景氣逐步復甦，泰鼎-KY 7月合併營收為11.68億元，年增36.94%，為去年10月以後單月新高，累計前7月合併營收為76.15億元，年減15.1%，泰鼎-KY持續致力新增市場應用面及新客戶，包括汽車板新客戶，也會跨入NB、太陽能厚銅板、記憶體模組板領域，希望明年重返成長軌道。

泰鼎-KY原訂於114年3月完成溫室氣體盤查及外部查證，經評估後，將較原定計劃提前至113年6月完成。透過完善的碳排放盤查機制，將強化減碳策略，並為企業永續發展奠立基礎。