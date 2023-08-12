《毒品危害防制條例》規定，販賣第一級毒品處死刑或無期徒刑，憲法法庭昨天（11）判決認定部分違憲。專家怒批，台灣已經被很多國家評為是滋養詐騙集團、 走私毒品囂張的地方，因為判刑的刑度都太輕了，壞人敢一犯再犯，如今卻要協助他們減刑，「對於台灣販毒者而言，真是可以開心放鞭炮的日子」。

大法官憲法法庭認為，立法者基於防制毒品危害目的，對販賣一級毒品者，刑期以無期徒刑起跳，販毒行為態樣、數量、對價情節極為輕微者，縱適用《刑法》59條減刑規定，仍嫌情輕法重，致罪責與處罰不相當，不符《憲法》罪刑相當原則，牴觸《憲法》23條比例原則，判決此規定違憲，2年內應修正。

犯罪防治心理學家、精神科醫師楊聰財認為，這樣的判決等於是給全國一直在努力進行毒品防制的警政、醫療、檢察官等人員波一盆冷水。他透露，自己在門診認識的個案很多，有黑道、有白道，他們常常和我分享社會上和生活上的事情，「今天很多黑道的弟兄告訴我，他們好開心，因為一群恐龍法官拯救了他們。」

楊聰財指出，台灣在國際上已經被評為是滋養詐騙集團、走私毒品囂張的地方，因為判刑的刑度都太輕了，所以壞人敢一犯再犯，反正也不會關多久，出來還會變成更大條的，所以這社會就充滿著不安全、三天兩頭有槍聲、販毒、用毒、作奸犯科。根據犯罪心理學的研究，以上犯罪是一環扣一環、高度相關的，「以後連販毒都要輕判了，那還有什麼惡劣的犯罪不敢做呢？」

他以美國紐約曾經發生過有名的「破窗效應」治安問題為例，壞人看到一棟房子的玻璃破了好幾天都沒有人去補修，等於裡面沒有人就去偷竊，以及犯罪躲藏的最好時機與地方，之後紐約政府警察相關部門便對這些破窗地方提高訪視及巡邏，治安便有改善，這正是呼應古人所說「 勿以善小而不為， 勿以惡小而為之」。

楊聰財認為，掌握有權柄的法官在檢視法條的時候，可是要有良心，想著眾生云云都應該是要活在一個安居樂業的環境中，時時刻刻都要努力往《禮運大同篇》所寫「是故謀閉而不興，盜竊亂賊而不作，故外戶而不閉」的境界努力才對吧！

他回憶自己當年率全國之首，配合政府帶著精神醫療團隊進行「海洛因替代療法」，讓想要戒毒的個案，改用口服美沙冬，不要再用針頭注射，避免產生愛滋病和C型肝炎的風險；這些個案最氣憤的就是想要販賣毒品的藥頭，像蒼蠅一樣黏著他們，誘惑他們再花大把金錢再買毒品注射，因為藥頭就可以獲取暴利。

「正因為販毒者是如此的可惡，很多國家對於販毒者是判死刑的。」楊聰財直言，2023年8月11日，台灣竟然要協助這些惡魔減刑，這不是給全國一直在努力進行毒品防制的警政、醫療、檢察官等人員波一盆冷水嗎？

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