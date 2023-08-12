香港又有新的重量級建制派組織。據《星島日報》，港區省級政協委員聯誼會主席鄭翔玲獲得中共中央統戰部力挺，牽頭成立「香港中華聯誼會」，並擔任創會會長，將於10月19日舉行就職典禮，特首李家超和中聯辦領導都將出席。

有建制派人士透露，香港中華聯誼會其實就是中華海外聯誼會（海聯會）在港「分店」，鄭翔玲牽頭籌建的消息近期已在建制圈子流傳。海聯會是全國性社會團體，中央統戰部的外圍組織，由政治局委員、中央統戰部部長石泰峰兼任會長，香港方面有300多位理事。完善選舉制度後的選舉委員會增設全國性團體香港成員代表界別，海聯會是5大團體之一，鄭翔玲、藝人曾志偉等就是以海聯會理事的身份晉身選委會。

另一位建制派說，「香港友好協進會」由港區的全國人大代表、全國政協委員以及海聯會理事組成，如今鄭翔玲「另起爐灶」，不知這兩大組織今後如何互動，以及角色有何不同。

鄭翔玲是正大製藥集團總裁，有「中國醫學界鐵娘子」之稱，近年在建制圈子頗為活躍。她雖然並非全國政協委員，但擔任香港友好協進會副會長、港區省級政協委員聯誼會主席。

鄭翔玲以創會會長的身份發出邀請函，將於10月19日晚假會展舉行「香港中華聯誼會成立暨第一屆理事會就職典禮」，屆時香港特區政府、中聯辦、中央駐港國安公署、外交部駐港特派員公署、共軍駐港部隊等方面領導和1000多位知名人士將出席。

邀請函稱，成立「香港中華聯誼會」，是「根據香港社會工作發展需要和港區海聯理事們長期以來的要求」，並且獲得中央統戰部支持，為316位現任海聯理事和700多位榮休理事搭建一個「活動平台」、「學習平台」和 「工作平台」，為推動香港由治及興、為強國建設和民族復興，作出新的貢獻