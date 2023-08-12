洛杉磯天使在交易截止之後被打回原形，晉級季後賽的機率只剩微小的2.5%，總管米納森（Perry Minasian）近來首度公開評論，喊話請球員堅持下去。「我們還有46場比賽，我很期待我們如何完成這46場球。顯然我們歷經一段連敗，輸掉幾場勢均力敵的比賽，但前兩天我們打贏很強的球隊（巨人），我希望能維持下去。」

天使沒有賣掉大谷翔平，還補進了吉歐利托（Lucas Giolito）、羅培茲（Reynaldo López）、克隆（C.J. Cron）、格里楚克（Randal Grichuk）等好手，總管米納森也算是盡了自己的職責。球隊主要的問題還是在於傷兵，卓奧特（Mike Trout）、安森尼阮棟（Anthony Rendon）無法在大谷打擊表現最好的一季正常出賽，實在可惜。

米納森說：「這或許是陳腔濫調，但是天有不測風雲，好事可能變糟，壞事也可能一下子好轉，最重要是把握今天，努力贏下每一場比賽。」他還稱讚總教練內文（Phil Nevin）的帶兵表現，內文的合約只持續到今年結束。天使未來的建軍方向肯定受到大谷翔平影響，今年底將上演的「大谷爭奪戰」才是重頭戲。

天使12日開啟太空人3連戰，左投德梅斯（Reid Detmers）先發2.1局遭暴打7分，太空人投手韋藍德（Justin Verlander）6局失3分摘下勝投。大谷翔平4打數1安打，太空人11比3大勝。天使58勝59負又跌破5成勝率。