信義房屋112Q2單季合併營收季減19.57%，主要受到子公司信義開發的「嘉和」案於第一季完成剩餘交屋，而於該季認列營收約19.11億元影響，然而第2季仲介勞務收入則季增逾10億元，季增近5成。獲利方面，第2季相較去年同期激增6成，主要係房市目前為自用購屋族當道，加上平均地權條例於下半年正式實施，因而預售市場出現短暫性的買氣回籠。面對美聯準會（Fed）於7月再升息1碼，升息議題預計將告一段落，科技股受惠於 AI 議題加持而帶動股市行情，政府又祭出青年安心貸款2.0提高優惠，預期下半年雖有總統大選干擾，但在自用型買盤利多下，房市交易量可望持平。

無錫「山水嘉庭」案於今年第二季交屋21套，認列營收3.51億元，該建案累計交屋套數412套，累計營收62.74億元。除持續透過成交客戶口碑推介，將加大加深彰顯產品的獨特價值，讓客戶深刻感動而成為當地標竿建案，以加速活絡來客及成交。而另一完銷建案板橋「嘉品」案將於2025年交屋外，新莊副都心的「嘉學」案則規劃在今年第三季推案預售，該案預計於2027年交屋。

在去年底購買位於沙巴州馬林松 (Melinsung) 的臨海土地，預計打造五星級觀光度假酒店，目前也已向當地政府申請開發核准中，可望於明年上半年動工，規劃於2027年正式營運。而定位為觀光開發零碳島的環灘島，自去年起積極投入相關海洋及島上復育工作，目前仍緊鑼密鼓進行中。