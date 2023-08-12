一名55歲男主管近來午餐後就大腦昏沉、肌肉酸痛如同重感冒，且視力明顯變差，還因此就診眼科，也未發現異常。醫師細問男子近來飲食後發現，男子是因每天喝水量不到500毫升，尤其午餐後未再喝水，導致上述不適症狀。男子在補充足夠水分後，除了視力改善外，大腦不再昏沉、肌肉也不再酸痛。

腎臟科醫師洪永祥在《健康好生活》中表示，人體內有70%都是水份，不同器官含水量各不同，其中尤以眼睛含水量最高、達99％，腎臟83%、心臟與肺臟均為79%、大腦與腸胃75%、皮膚72%。身體一旦缺水時，器官會出現功能衰退，甚或永久性傷害。

他表示，上述男子因有糖尿病、高血壓、腎衰竭，而每3個月回診一次，某次男子提早回診，一入診間就直呼，每次午餐後，下午就大腦昏沉、肌肉極度酸痛，如同重感冒般，尤其是視力明顯惡化，但有時又可回復原有狀況。男子就診眼科，眼科醫師告知，其老花度數未增加、眼睛組織也無異常。

經抽血、驗尿後發現，男子的三高與尿酸問題惡化，且其尿液極度濃縮。洪永祥詢問其飲水量，原來男子每日喝不到500毫升的水，「由於水分嚴重不足，導致男子的大腦能力、視力等出現衰退。」洪永祥建議男子每日要喝至少2000毫升的水後，男子回診後表示，原有的大腦昏沉、肌肉酸痛、視力惡化狀況都消失。

洪永祥表示，人體若缺水，腦部會出現頭痛、認知能力低下、白天嗜睡，肌肉出現疼痛、抽筋等現象，眼睛更受到明顯影響，「眼睛內部的水晶體、玻璃體和房水等3大結構幾乎都由水組成的，一旦缺水就會感到明顯衰退。」民眾務必要充分補水，以免出現不適症狀。