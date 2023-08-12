美國總統拜登當地時間10日在一場政治籌款活動中，稱經濟增長疲軟的中國大陸是「定時炸彈」。新華社11日發表評論文章反嗆，批評拜登政府似乎把唱衰中國當成拯救美國經濟的政策選項，美國應從自身的財政貨幣政策找原因，多從「脫鉤斷鏈」的政治操弄中找根源，而不是轉嫁矛盾，自欺欺人，「唱衰中國只會反覆碰壁」。

文章一開頭就反譏，出於對美國政府財政狀況惡化和財政管理能力的擔憂，國際評級機構惠譽上週下調了美國信用評級。《華爾街日報》發表社論稱，評級下調是對美國政治領袖投出的不信任票，體現了美國政治領導力的失敗。出了問題歸咎中國，成了美政客轉移國內輿論視線最常用的「擋箭牌」。拜登政府也似乎把唱衰中國當成拯救美國經濟的政策選項。事實上，美國應更多從自身不負責任的財政貨幣政策找原因，多從「脫鈎斷鏈」的政治操弄中找根源，而不是轉嫁矛盾，自欺欺人。

文章指出，實際上，美國政界與媒體唱雙簧是其操控輿論的常見套路。拜登總統「語出驚人」，而近期少數美西方媒體也開始拉高唱衰中國經濟的論調。他們拿中國經濟短期波動數據做文章，蓄意放大風險挑戰，企圖為其所謂的對華「去風險」政策尋找冠冕堂皇的理由。事實上，中國經濟恢復向好，主要宏觀指標總體改善，成績有目共睹。憑借超大規模市場、完整的產業體系、完善的配套能力、科技創新的巨大潛能、有為政府的政策調控力，中國經濟豈會因屢敗屢唱的抹黑言論而衰。

文章稱，今年以來，世界經濟波動下行，外部環境更趨複雜嚴峻，但中國經濟承壓前行，實現難能可貴的整體回升：上半年國內生產總值（GDP）同比增長5.5％，國內需求逐步恢復，上半年最終消費支出對經濟增長貢獻率達77.2％，比上年全年提高44.4個百分點。從各個主要經濟體發佈的數據看，今年第一季，美國、歐元區、日本GDP同比分別增長1.8％、1％、1.9％。綜合考慮第二季的情況，與發達經濟體相比，中國經濟上半年的增速遙遙領先。

文章指出，中國經濟不僅在量的合理增長上取得新成效，更在質的有效提升上實現了新進展。C919大型客機投入商業運營，國產首艘大型郵輪順利出塢，全球首台16兆瓦海上風電機組並網發電……創新成果不斷湧現，發展新動能表現強勁，轉型升級態勢持續。

中國經濟轉型的「合肥模式」成為國際媒體關注熱詞。文章舉例，英國《經濟學人》雜誌近日關注這座內陸城市裡蓬勃發展的新興產業集群，將其歸功於地方政府投資和私人企業的獨特結合。文章認為，合肥培育出高端製造、電動汽車、生物技術和半導體等產業，依靠的是先進技術、人才引進、產業集群、資金投入等關鍵要素。巴西瓦加斯基金會經濟學家夏華聲指出，高科技、數字經濟和新能源領域快速增長，在中國經濟中權重不斷增加，推動經濟高質量發展，「中國正在正確道路上不斷前進」。

文章指出，中國紮實推進高質量發展正吸引外資持續流入，深耕中國市場，升級在華戰略。德國福斯集團日前宣佈，與小鵬汽車簽署長期合作技術框架協議，共同開發面向中國市場的福斯品牌電動車型。中國製造業的數位化轉型，尤其是高端與新興製造業的增長潛能，讓西班牙機床製造商達諾巴特集團持續看好中國市場，近日在上海設立了其全球第六大體驗中心。德國寶馬集團大中華區總裁兼首席執行官高樂表示，對寶馬集團而言，中國不僅是全球最大的單一市場，更是重要的創新源泉，寶馬集團已在中國建立了德國之外最大的研發和數位化體系。

文章指出，透視唱衰中國的論調，不難發現某些西方媒體是在用預設的導向、片面的視角和不適配的觀點來「打量」中國。不提經濟全球化逆流給各國造成普遍損失，不提中國經濟仍處於回穩復甦和產業升級的關鍵期，不提中國謀求經濟可持續發展的不懈努力，單憑單項、局部、短期的波動數據來判斷全局，只見短期波動之形，不見整體上升之勢，這種「選擇性失明」顯然有違觀察一國經濟全面、辯證、長遠的專業視角，也完全脫離了中國經濟的實際。究其根源，還是意識形態的心魔在作祟：無法坦然面對國際力量格局的深刻變化，企圖通過散布消極言論動搖對中國的信心，阻礙中國發展的腳步。

文章稱，20多年前唱衰中國的一本西方「著名暢銷書」《中國即將崩潰》已經成了歷史笑話。《亞洲時報》網站副主編、克萊爾蒙特研究所研究員戴維·戈德曼認為，如今對中國經濟「即將崩潰」的預言和20年前一樣，都是誤導性的。「唱衰中國，只會在事實面前反覆碰壁。」