國民黨總統參選人侯友宜9日發表能源政策，提及「以核減媒」，並稱不排除重啟核四，結果遭民進黨立委賴品妤叫囂「重啟個屁」，在網路上爆出爭議。然而隨著名嘴踢爆賴品妤父親賴勁麟手上掌握20家公司，其中不少和綠能有關，使得賴品妤的臉書被灌爆，更有網友怒轟，「難怪要反核」。

對於賴勁麟，前立委郭正亮10日在節目《國民大會》揭露，其不但是民進黨前立委，同時還是新潮流派系要角；現在除了出任雲豹能源董事長，還掛名18家相關公司代表人。

除此之外，資深媒體人黃揚明昨（11）日也在節目《新聞大白話》踢爆，他在經濟部工商登記網站查到，賴勁麟身兼20家公司的負責人，其中有些甚至是近1、2年陸續成立的。

因賴品妤自家與綠能公司牽連極深，又公開表達「反核立場」遭人質疑，不少網友紛紛跑到她臉書下面留言，「雲豹小公主加油」、「委員，加油！能源公司要怎麼開呢？如何拿到政府能源標案？」、「賴立委家3年開17家公司」、「賴委員，加油，當立委花了那麼多錢，當然要賺回來，剩半年時間，再多開幾家，不然怎麼退休？」、「辛苦了，請問綠能公司可以降價售電嗎，台電好像快不行了」、「我終於知道為什麼反核了！」