中菲在南海仁愛礁發生衝突後，中共中央政治局委員、外交部長王毅在訪問新加坡與馬來西亞期間直接點名美國等勢力在興風作浪，盼菲律賓恪守以往達成的共識，尋求管控海上局勢的有效途徑。

王毅在10至13日訪問新加坡、馬來西亞、柬埔寨3國。此前8月初時，中菲在南海仁愛礁（Second Thomas Shoal）爆發衝突。

據中國外交部網站消息，王毅在新加坡和馬來西亞期間與兩國政要就當前南海局勢交換看法，闡明中方立場。

王毅說，多年來，在中國和東協共同努力下，南海局勢實現總體穩定，也為各自發展提供了良好環境。而「美國等一些勢力唯恐南海不亂，不斷在這一海域興風作浪」。

他接著說，最近又借仁愛礁爭議煽風點火，在中菲之間挑動是非，慫恿對抗，破壞南海和平安寧，以服務美自身地緣政治戰略。

王毅說，「中方希望地區國家對幕後黑手保持必要警惕」，把維護南海和平穩定的主導權掌握在自己手中。

王毅接著向菲律賓喊話，指出中方已多次提出願與菲律賓通過雙邊對話妥處存在的分歧。「希菲方恪守以往達成的共識，珍惜雙邊關係改善積累的互信，儘快同中方相向而行，尋求管控海上局勢的有效途徑」。

王毅最後說，中方願與東協各國一道，加快推進「南海行為準則」磋商，爭取早日達成行之有效、富有實質意義、符合包括「聯合國海洋法公約」在內國際法的地區規則。

這起中菲在南海爭議水域發生的事件始於5日，菲律賓海岸防衛隊當時正在護送幾艘補給船通行，這些船隻負責為駐紮在南沙群島（Spratly Islands）仁愛礁的菲國軍事人員運送物資。

菲律賓6日指責中國海岸警衛隊在南海攔截並用水炮攻擊一艘菲律賓軍用補給船，批評行為是「非法」且「危險」的。菲律賓已就此事於7日召見中國駐菲律賓大使黃溪連。