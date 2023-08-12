錸德集團致力於銀髮族商機，以老吾老以及人之老情懷，錸工場竹北合好場域配合新竹縣「樂齡療經濟」社會創新競賽活動，以療癒為主題驅動樂齡創生產業發展，透過創新場域進行跨域的整合交流，從創新產品提案到樂齡、身障者日常生活支援解決方案。

錸德表示，此活動宗旨在打造具地方特色的健康促進產業生態系，以療癒創生群聚的開發軸心，結合場域創新產品導入應用體驗、導入生活輔療科技產品與服務，並搭配療癒主題系列活動課程與工作坊，翻轉樂齡者及身心障礙者過往的封閉隔絕的錮舊模式，透過跨域平台的整合交流與在地社區共榮體現，開創使用者導向的新產品及更好的創新服務整合模式，共創療育經濟循環生態系。

錸德上半年稅後虧損為1億元，每股淨損為0.15元，其中第2季營運明顯較第1季好轉，單季稅後虧損561萬元，遠優於第1季，累計前7月合併營收為42.61億元，年減1.89%。