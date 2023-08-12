日前（10）在林口往三重的高速公路上，出現一隻黑狗不顧車流危險，全力追逐一輛白色轎車，不斷企圖上車。歌手孫尤安正巧在現場，由於狗出現已經造成高速公路上一陣騷動，許多現場車主都紛紛減速，希望不要撞上狗。緊急情況下，孫尤安果斷下車將狗先帶回自己車上，讓可能會因黑狗騒動而發生的交通事故平安落幕。並在事後透過動保處安置黑狗，也在IG限動上公布這個消息，希望成功找到狗主人。

孫尤安透過社群限動協尋狗主人 (圖片來源：孫尤安IG限動)

孫尤安透過社群限動協尋狗主人 (圖片來源：孫尤安IG限動)

孫尤安事後透過社群媒體分享，她看到黑狗在塞車的時候不斷繞行白色轎車想要爬上車，但轎車車主始終沒有任何反應。此時周圍的民眾都一起按喇叭示意，甚至白色轎車旁的箱型車車主也搖下車窗揮手示意希望引起車主注意有隻狗。但白色轎車始終不回應，同時身旁也有民眾正在報警，高速公路上因為一隻黑狗一度陷入混亂的狀態。孫尤安在這現場，確認過周圍車主都有意識地減速並繞行，她確保環境安全並且不會造成其他車主困擾後，就毫不猶豫地下車拯救黑狗，讓網友紛紛讚賞她的溫暖舉動。

事後孫尤安透過社群媒體發布消息希望找到狗主人，同時警察也聯繫上白車車主，但對方透露自己家中並沒有養狗。反而事後有一家工廠表示那是他們工廠的狗，但孫尤安慎重地將狗交去動保處，並讓對方去動保處領狗。因為經過動保處將可以檢查狗是否有打晶片疫苗等，能核實飼主身分以免讓人誤領，也讓撿到狗的人也能避免未來可能的誤會。經此一事，孫尤安暖心呼籲大家在路上撿到狗也要注意狗狗的心情，因為可能狗狗換環境會很慌亂，在照顧移動的時候也要注意狗的體型，選擇尺寸符合的胸帶或背帶。

這次的事件讓許多網友紛紛讚賞孫尤安果斷又有愛心，同時做事也會考慮得很周全，學到了一課。另外孫尤安也呼籲大家，在高速公路上下車抓狗不是最好的示範，當時是因為考慮到周圍車主都已經有注意到並且減速了，環境是安全的，也擔心再放任狗狗跑下去反而引起重大事故，就果斷出面處理了。下次若遇有類似的事件，還是需要審慎評估當下環境再做判斷。