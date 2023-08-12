台中市政府警察局刑大偵三隊，今年6月底破獲一起非法狩獵案，當天45歲蔡姓男子搭載朋友轎車，坐汽車篷頂、頭戴探照燈、持獵槍伺機尋找山羌等獵物，警方循線查緝，當場逮捕蔡男，現場查扣1把自製獵槍，依違反槍砲彈藥刀械管制條例移，將蔡移送南投地方檢察署偵辦。

刑大偵三隊表示，有民眾檢舉，有男子持有非法槍彈於南投山區一帶打獵，經蒐證後，當天在蔡經常出沒打獵地點逮捕蔡嫌，執行當天，發現蔡伺機尋找獵物，警方見狀隨即喝斥蔡棄械下車熄火，當場查扣自製獵槍1把、通槍條1支。

蔡男落網雖然不斷跟警方解釋他是原住民，狩獵是屬於原住民生活文化領域，但警方告知，原住民須有獵槍執照，才能合法持獵槍打獵，查證蔡嫌違法持有槍枝，依違反槍砲彈藥刀械管制條例移，將蔡移送南投地方檢察署偵辦。

警方提醒，持有制式或非制式槍械處罰刑度相同，製造、販賣及持有非法槍械刑責重大，民眾切勿心存僥倖。另模擬槍亦納入管理處罰範疇，非經依法申請許可不能擅自持有。