白楊步道即將開放，經整修後新增步道護欄、防護網，讓遊客安全欣賞到峽谷景致。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

太魯閣國家公園著名景點白楊步道，上方邊坡於去年底發生大量落石崩塌，步道只開放前半段，經過半年多監測及整修，將在下週二（15日）重新開放。民眾可循著步道一路走到水簾洞，一覽瀑布及峽谷景致。但白楊瀑布下方的觀景平臺及吊橋，仍有安全疑慮，將暫不開放。

太魯閣國家公園天祥附近的白楊步道自台電施工道演變而來，步道從中橫公路167.9公里明隧道內的洞口進入，路徑大致平坦好走，是著名旅遊景點。沿途有一處水簾洞，山泉從隧道頂岩壁含水層頃洩而下，形成特殊水簾景觀，吸引不少遊客前來。

白楊瀑布上方邊坡去年11月深夜發生落石崩塌，造成白楊吊橋觀景平臺部分設施損毀，步道僅開放前半段。林業及自然保育署花蓮分署土質調查評估，發現崩塌岩屑堆積於河道，形成天然壩體，恐影響瀑布下方觀景平臺及步道的遊客安全，持續進行監測。

在確定坍方地河道上的土砂已部分流失，且沒有形成堰塞湖情形，太管處則再邀請地質及土木工程專業人員現勘評估後，認為步道上的風險已降低，因此決定開放白楊步道，至於瀑布下方的觀景平臺及吊橋，仍有安全疑慮，因此暫時封閉。

太管處表示，白楊步道開放後民眾可以在步道上賞景，且水簾洞外也完成新建公廁，瀑布下方的水泥版橋護欄則增設防護網及警告牌示，加強遊客安全及提醒，請民眾依循牌示指引，有落石風險的區域請快速通過，不要擅入封閉的區域，隨時注意自身安全。