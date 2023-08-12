昨日晚間一群人到萬壽路聚集騎車，查出1名陳姓男子冒用他人資料。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄市鼓山區萬壽路段因山路彎道寬敞，常有機車族當作「壓車」、「翹孤輪」聖地，也被警方列為治安熱區。昨日晚間又出現10多人聚集，其中還有人騎著共享電動機車雙載壓車，故意在警車前呼嘯而過，挑釁意味十足，但警方當下沒有攔到駕駛，將向共享機車公司調閱資料；另外，其中1名男子因無照騎車遭攔，又被抓到他冒用他人資料。

民眾拍下2名男子11日晚間，騎乘著共享電動機車於萬壽路做出壓車等危險駕駛動作，警車剛好前來，挑釁意味濃厚，一旁還有許多人拿著手機拍攝。不過，警方當下並未攔查到該輛車，後續將向共享機車公司調閱租借資料，進一步確認誰是駕駛並通知案到說明，將依公共危險罪送辦。

該共享機車公司也回應，將依據車牌號碼、發生時間之租借紀錄，將該用戶永久停權。

據悉，昨日晚間約莫有10多人到此聚集，其中1名被拍到當時乘坐在該共享機車後座的男子，也因無照駕駛遭攔查，員警發現曾於7天前，就攔查過該名18歲的陳姓男子，但這次他簽名時竟寫錯字，追問之下他才坦承冒用他人資料，這次打算用同樣手法蒙混，被戳破後依無照駕駛和偽造文書罪送辦。

鼓山分局表示，昨日晚間在萬壽路沿線共取締4件無照駕駛，另外，統計今年度在該路段共發生32件交通事故，取締272件交通違規，其中開單舉發10件危險駕駛、移送6件公共危險罪、函報環保局132件噪音通知到檢。