空軍第三戰術戰鬥機聯隊與台中市政府攜手舉辦「112年國防知性之旅-清泉崗航空嘉年華」活動，清泉崗空軍基地一大早就湧入滿滿的人潮。（馮惠宜攝）

睽違7年、空軍第三戰術戰鬥機聯隊今（12日）再度與台中市政府攜手舉辦「112年國防知性之旅-清泉崗航空嘉年華」活動，清泉崗空軍基地一大早就湧入滿滿的人潮，期待一窺國軍平時精實訓練的成果，而國軍陸、空輪番操演也串連起空中與地面的華美奏鳴曲。

這場活動，也吸引許多軍事迷趕早湧入會場，從中清路到基地大門，一早就出現車潮，民眾陸續搭乘接駁車進入活動現場，看到觀禮台旁一字排開的戰機，無不激動不已，紛紛和戰機合照留念。

活動的內容區分多個精彩節目，包含了空中動態操演、地面武器裝備陳展、軍事表演、園遊會等。一早的陽光映照下，各型主力戰機在碧空中翩翩起舞，展現著優異的性能；雷虎小組特技操演更是讓人讚嘆不已。熱情四溢的三軍儀隊與空軍軍樂隊，與民間學校的儀隊和熱舞表演，為活動注入了動感的節奏。

值得一提的是，這次的活動將近年來的防空飛彈系統亮相於世人面前。從愛國者到天弓型飛彈，再到海軍的雄風二、三型飛彈、銳鳶與紅雀無人機等，這些現代化的裝備展示著國軍的備戰實力。同時，陸軍阿帕契直升機、黑鷹直升機，以及各型裝甲車和火箭也在地面武器裝備陳展中綻放出迷人風采。

而陸航的攻擊直升機，以及各式飛彈發射車，更是引得軍事愛好者連連稱讚，活動展現出濃厚的軍事氛圍，同時也瀰漫著民眾對於國軍的支持與喜愛。