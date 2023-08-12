隨著5G滲透率提升和應用普及，雲端遊戲深受消費者喜愛，台灣大推出GeForce NOW雲端遊戲服務，上市至今累積超過25萬會員，創下平均單月最高遊玩時數1,700萬分鐘的紀錄，用戶黏著度與每月、每日活躍用戶等數據亦持續穩定成長。

台灣大表示，近幾年全球遊戲滲透率大幅提升，GeForce NOW不須配備昂貴的高階硬體設備，讓會員可以輕易將一般筆電、低規格的PC、Mac、Android裝置、iPhone，甚至是搭載 Android TV的串流電視機上盒如SHIELD TV，變身成為一台強大的遊戲主機。搭配5G與WiFi低延遲、高網速連線，即可透過即時串流享有GeForce RTX 顯示卡的強大效能，不僅無須安裝龐大遊戲檔案，還可跨裝置雲端儲存遊戲進度，隨時隨地與不同玩家連線遊玩。

本次台灣大除了推出全新「鈦金方案」，針對遊戲規格、遊玩時間長短、優先排隊權、無上限登入次數等玩家需求，還提供「白金方案年訂」、「白金+方案月訂」、免費「基本方案」等多元訂閱制度服務供選擇。台灣大推出「白金方案」限時優惠，即日起至8月底，訂閱「白金方案年訂」，每年優惠只要1788元，享無限登入次數、每次提供長達6小時遊玩時間、優先排隊權、開啟光線追蹤功能。