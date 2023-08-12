「大陸最性感女主播」柳岩擁有精緻臉蛋和性感火辣E級上圍，最近她曬近照，曬出參加電影《來福大酒店》的開鏡儀式照片，可見原本臉頰、身材都頗為肉感的她疑似鏟肉將近10公斤，整張臉爆瘦，胸前也縮水不少，引來粉絲哀號說：「還我廣闊的胸懷」。

柳岩8日發文分享新電影開拍，她寫下：「再苦再難，總得有人站出來提供溫暖，這是一個治癒的故事，也是笑淚交織的烏托邦，祝賀來福大酒店開業，馬小琳期待與各位見面，今天大連風很大，預祝拍攝順風順水！」而照片中可見她穿黑色寬鬆T恤，臉頰凹陷，有人說她瘦下去撞臉從網紅變成藝人的易夢玲，也有網友稱讚說：「柳岩最新營業照瘦了好多啊，不過瘦下來也更精緻更有清冷感了！」

43歲的柳岩過去自曝身高162公分，體重約52公斤，這回疑似為戲減肥瘦了10公斤，整個人像變成紙片人，掀起熱議，她2015年曾被TC Candler選為「全球100張最美面孔」之一，除了人美之外還相當獨立，過去為了扛起家計而出道，結果某年健檢時胸部發現良性囊腫，在沒通知家人、公司的情況下，柳岩獨自一人進開刀房，事前唯一通報的對象只有家中嫂嫂。

單身多年的柳岩，過去被問到一個人怎麼解決生理需求？她回應「找點事情做」，去年底被大陸媒體拍到疑似有男友，和一男子外出做PCR，接著一同逛超市，互動有老夫老妻，隔天男方還開車載她出門辦事情，到目的地後柳岩獨自下車，男子則開車去其他地方，疑似和男友同居中。