今年第7號颱風蘭恩今天從日本南方海面持續北上，根據最新預測可能8月15日時接近日本本州並登陸，為多數地區帶來影響，並衝擊「盂蘭盆節」收假時的陸空交通。

日本氣象協會預測，蘭恩登陸可能性高的地區以近畿和東海地方為主，8月14日起將颳起能吹翻行駛中貨車的強風。

東海地方從8月14到15日很可能出現警報級暴風，15日也可能出現警報級大雨；至於四國、近畿及關東地方，14日起也須警戒可能的強風大雨。

由於蘭恩侵襲時間正好碰上日本民眾結束連假返回工作崗位，屆時空中航班取消及電車預防性停駛等，將打亂收假陸空交通。

日本經濟新聞報導，氣象廳表示當地時間今天上午9時蘭恩的中心位置在父島北方約170公里海面上，持續朝西北行進，目前中心氣壓950百帕、近中心最大風速每秒45公尺、最大瞬間風速每秒60公尺。

根據預測，東日本及西日本地方的天氣可能從8月14日起轉壞。

蘭恩威力增強的主因跟海面水溫高有關。蘭恩移動的日本近海海面水溫在攝氏30度上下，溫度較往年高，擁有讓颱風威力增強的豐富水蒸氣。

水溫高就能增加蒸發的水蒸氣，並不斷地流入颱風內部，讓颱風威力難以減弱。由於蘭恩行進速度緩慢，預料帶來的影響時間也將拉長。

JR東海公司已宣布在8月13日到16日間，可能預防性停駛往來東京及大阪的東海道新幹線部分列車；至於JR東日本的各新幹線及地方路線，也可能受颱風影響發生誤點或停駛。

東日本高速公路及中日本高速公路可能提前採取禁止通行措施，呼籲用路人事前確認最新資訊。